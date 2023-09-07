В Кабардино-Балкарии разбился парапланерист

Фото: Vadim Kitaev/Russian Look/Global Look Press

Парапланерист разбился в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, пилот не смог справиться с управлением и совершил жесткое приземление, получив травмы различной степени тяжести. Отмечается, что это уже второй подобный случай с начала сентября.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что последний инцидент с парапланом произошел в данном районе в минувшую субботу, 2 сентября. Пилот также не справился с управлением и получил травмы, не совместимые с жизнью. Предполагается, что причиной трагедии стали не подходящие для безопасного полета погодные условия. В тот день в регионе был сильный ветер и шел дождь.

В конце августа параплан совершил жесткую посадку в Новой Москве, в результате инцидента пострадали два человека. Пилот и пассажир летательного средства были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Причины жесткого приземления неизвестны. Аналогичный случай также произошел на Алтае. Пилот рухнувшего параплана выжил и дождался врачей и спасателей в горах. Отмечается, что инцидент произошел в ходе спортивного мероприятия.