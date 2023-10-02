В Иркутской области задержали мэра Тулуна Мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве

Фото: t.me/karichyuriy_official

Юрий Карих

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Тулун Юрия Кариха, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, чиновника подозревают в мошенничестве с недвижимостью, против него было возбуждено уголовное дело. В кабинете мэра небольшого города, расположенного в Иркутской области, прошли обыски.

В ходе обысков полицейские изъяли всю документацию, находившуюся в кабинете Кариха. Сам мэр города был доставлен в Иркутск, где его планируют допросить.

Отмечается, что Юрий Карих стал вторым градоначальником, задержанным правоохранительными органами за последнюю неделю. Ранее в Коми был задержан глава администрации Печоры Валерий Садов, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил около 4 млн рублей за помощь в заключении муниципальных контрактов без участия в тендерах. Позднее суд арестовал чиновника до 29 ноября.

Ранее также был задержан начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин, его обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. Он признал свою вину, что подтвердили следователи. Начальнику управления грозит до 10 лет лишения свободы.