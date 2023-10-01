Стали известны детали уголовного дела против главы Печоры «112»: глава Печоры Серов подозревается в получении взятки в 4 млн рублей

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Валерий Серов

Главе города Печоры Валерию Серову вменяется получение взятки в размере 4 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, эти деньги мэру и его заместителю выплатил местный предприниматель за помощь в заключении муниципальных контрактов без участия в тендерах.

В ходе допроса градоначальник воспользовался ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.

О задержании Серова стало известно накануне. В ходе обыска в его квартире были найдены наличные деньги. 1 октября мэр планировал отправиться в зону проведения спецоперации на Украине. По словам чиновника, решение об участии в СВО он принял сам и получил поддержку главы Республики Коми Владимира Уйбы.

Ранее Верховный суд России разъяснил понятие вымогательства взятки. По мнению суда, таковым следует считать требование взятки под угрозой совершения действий, которые могут навредить законным интересам граждан. При этом было отмечено, что вымогательство не является квалифицирующим признаком получения взятки, если взяткодатель заинтересован в неправомерном поведении должностного лица, чтобы уйти от наказания.