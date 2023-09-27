Верховный суд разъяснил, что значит вымогать взятку ВС назвал вымогательством взятки ее требование под угрозой законным интересам

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Вымогательством взятки считается ее требование под угрозой совершения действий, которые могут навредить законным интересам граждан, разъяснил Верховный суд России в кассационном определении, опубликованном на сайте суда. При этом отмечается, что вымогательство не является квалифицирующим признаком получения взятки, если взяткодатель заинтересован в неправомерном поведении должностного лица, чтобы уйти от наказания.

Вымогательство взятки - это требование лица дать взятку под угрозой совершения действий (бездействия), которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина, — говорится в кассационном определении.

Такое определение вымогательству взятки суд дал на основе дела полицейских, задержавших двух подозреваемых в сбыте наркотиков. В служебной машине они потребовали с задержанных взятку, получив 55 тысяч 399 рублей. Затем напарник-прапорщик потребовал от одного из задержанных еще 10 тысяч рублей под угрозой незаконного привлечения к административной ответственности. После того, как тот передал ему эти деньги, прапорщик написал заявление на своего коллегу, однако также был привлечен к суду

Действия прапорщика квалифицировали как незаконное бездействие в пользу взяткодателя группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, приговорив к семи годам колонии строгого режима. Однако прапорщик оспорил приговор, указав, что в его действиях не было вымогательства. Суд согласился, сократив ему наказание с семи до шести лет лишения свободы.

Ранее Верховный суд постановил, что участие в СВО может являться основанием для освобождения от наказания. В связи с этим был освобожден от наказания ефрейтор, признанный виновным в смертельном ДТП.