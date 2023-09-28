Начальник кубанского МЧС признал причастность к коррупционному делу

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Олег Волынкин

Начальник главка МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин признал свою причастность к уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил следователь в ходе заседания Басманного суда Москвы. По данным РИА Новости, Волынкина задержали 27 сентября в рамках расследования коррупционного дела.

Волынкин признал свою причастность к преступлению, — сообщил он.

На заседании в Басманном суде рассматривается ходатайство следствия об аресте чиновника. Ему предъявили обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что Московский гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора Константина Огиенко по обвинению в получении взятки. По данным издания, до недавнего времени Огиенко командовал 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищавшей Москву от ракетных и авиационных атак. В Минобороны России не комментировали данную информацию.