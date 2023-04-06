За информацию о напавших на силовиков боевиках пообещали 3 млн рублей МВД Ингушетии назначило награду в 3 млн рублей за информацию о напавших на силовиков боевиках

Фото: НАК

МВД Ингушетии назначило награду за информацию о боевиках, которые открыли огонь по силовикам при попытке задержания в Малгобекском районе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Управление информации и общественных связей ведомства. Сумма вознаграждения составляет три миллиона рублей.

В МВД Ингушетии также уточнили имена боевиков. Правоохранители разыскивают Мошхоева Микаила Ахмедовича 1998 года рождения, Бокова Амира Бадрудиновича 2001 года рождения, Гуражева Амирхана Тухановича 1989 года рождения и Оздоева Адама Магомедовича 1987 года рождения.

Банда боевиков была обнаружена 5 апреля в селении Зязиков-Юрт в ходе контртеррористической операции. При попытке задержания они оказали сопротивление, открыв огонь по силовикам из автоматов. В результате нападения трое полицейских погибли, еще восемь правоохранителей получили ранения различной степени тяжести. Позже стало известно, что нападавшим удалось скрыться.

Режим КТО на территории Малгобекского района Ингушетии был введен с 20:00 3 апреля, после того как днем неизвестные устроили перестрелку с полицейскими, в результате которой один из силовиков был ранен. Пятеро боевиков обстреляли пост ДПС и скрылись на автомобиле ВАЗ-2105. Тело одного из преступников обнаружили в одном из сел района 5 апреля, при себе у него имелись автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.