Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться РИА Новости: напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться

Боевикам, открывшим огонь по силовикам при попытке задержания в Малгобекском районе Ингушетии, удалось скрыться, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. По данным агентства, поиски преступников продолжаются.

По имеющейся информации, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются, режим КТО в Малгобекском районе действует, — сообщил собеседник агентства.

5 апреля в селении Зязиков-Юрт в ходе контртеррористической операции была обнаружена банда боевиков, при попытке задержания они оказали сопротивление, открыв огонь по силовикам из автоматов, сообщал региональный оперштаб. По данным РИА Новости, в результате нападения трое полицейских погибли, еще восемь правоохранителей получили ранения различной степени тяжести.

Режим КТО на территории Малгобекского района Ингушетии был введен с 20:00 3 апреля, после того, как днем неизвестные устроили перестрелку с полицейскими, в результате которой один из силовиков был ранен. Тело одного из причастных к нападению обнаружили в одном из сел района 5 апреля, при себе у него имелся автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.