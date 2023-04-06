СМИ сообщили о боях в зоне КТО в Ингушетии РИА Новости: боестолкновение в зоне проведения КТО идет в Ингушетии

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В зоне проведения контртеррористичесой операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии происходит боестолкновение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правохранительных органах региона. Причиной введения режима ранее стало нападение на сотрудников полиции.

В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе идет боестолкновение с группой боевиков, — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, 27 марта неизвестные из автоматического оружия совершили обстрел поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в города Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.

После этого региональное управление ФСБ объявило в розыск пятерых жителей республики. Их подозревают в планировании преступлений террористической направленности.

В ночь на 29 марта вооруженные люди совершили нападение на РОВД в городе Гудермесе Чеченской Республики. При перестрелке с представителями полиции двое нападавших были убиты. Позже в соцсетях главы региона Рамзана Кадырова появилась информация о том, что спецслужбами региона проводилась операция по нейтрализации преступников.