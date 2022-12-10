В Херсонской области банки досрочно начали обмен гривны на рубли

Фото: Shutterstock

Работающие в Херсонской области банки уже приступили к обмену гривны на рубли, хотя такие операции должны были начаться только в 2023 году, сообщается в Telegram-канале администрации региона. Курс составляет 1,25 рубля за одну гривну. Власти порекомендовали местным жителям не затягивать с обменом, напомнив, что оборот украинской валюты на территории области полностью прекратится с января.

Мы должны были начать операции с 1 января, но ради удобства жителей и плавной интеграции области в российское экономическое пространство валютообменные операции производят уже сейчас, — сказал управляющий отделением ЦБ РФ по Херсонской области Андрей Перетокин.

В администрации региона добавили, что обменять гривны на рубли жители могут в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРбанка и МРБ-Банка.

Ранее сообщалось, что Банк России открыл свои территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Информация о них появилась в разделе «Территориальные учреждения» на сайте регулятора, они находятся в графе «Южное главное управление г. Краснодар».