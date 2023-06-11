В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области (Украина) были слышны взрывы, сообщил украинский телеканал TSN в своем Telegram-канале. Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 01:37 по местному времени, которое совпадает с московским.

В Харькове слышны взрывы, — утверждает телеканал в своем сообщении.

Взрывы происходят в разных регионах России произошли после того, как Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Это последовало через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями ударов стали объекты в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на территории всей Украины. С тех пор воздушные тревоги регулярно объявляются в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин сообщил, что ночью 10 июня в результате ударов был атакован военный аэродром в городе Миргород. Он добавил, что повреждена находившаяся там техника.

Утром 8 июня в Сумах прогремели взрывы. Воздушная тревога также прозвучала в Полтавской и Черниговской областях. О жертвах и разрушениях не сообщается. В Минобороны РФ не комментировали информацию.