В Хакасии автомобиль «взлетел» на крышу магазина В Хакасии автомобиль после ДТП приземлился на крышу магазина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Саяногорске Республики Хакасия автомобиль на высокой скорости врезался в отбойник, после чего буквально взлетел, приземлившись на крышу находящегося рядом магазина, сообщает «360» со ссылкой на источник. Машину пришлось доставать с помощью спецтехники.

ЧП произошло в Саяногорске, в поселке Геологов, водитель остался жив, — рассказал источник.

По информации издания, чтобы снять автомобиль с крыши магазина, пришлось использовать подъемный кран. Видео с последствиями происшествия распространилось в соцсетях.

Я все видел, но чтобы машина на крыше «Первомайского» лежала — такого еще не видел, — подчеркнул автор ролика.

Ранее автомобиль марки Nissan рухнул со второго этажа парковки торгового центра «Филион» в Багратионовском проезде в Москве. Автомобиль протаранил ограждение и упал вверх колесами рядом с машиной Росгвардии. Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что 55-летняя хозяйка авто перепутала педали газа и тормоза. Женщина была госпитализирована в Боткинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом грудного отдела позвоночника.