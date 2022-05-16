В Хабаровске в очередной раз сообщили о минировании всех школ города В Хабаровске в 18-й раз с начала года сообщили о массовом минировании школ

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В Хабаровске эвакуируют все школы и детские сады города. Причиной стало сообщение о минировании зданий. Об этом сообщила городская администрация. Это происходит уже в 18-й раз с начала 2022 года.

И снова все школы Хабаровска заминированы. В образовательные учреждения выехали службы экстренного реагирования. Образовательный процесс продолжится сразу после осмотра зданий специалистами. Также поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве во всех дошкольных учреждениях, — говорится в сообщении.

Также там уточняется, что все эвакуированные дети находятся под присмотром педагогов.

Это 18-я эвакуация дошкольных и школьных учреждений города с начала текущего года. Ранее электронные письма с сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах поступали в мэрию, вузы, аэропорты, больницы и торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В апреле также поступало сообщение о «минировании» парламента Хабаровского края. Все сообщения оказались ложными.

Ранее замдиректора школы в Хабаровске схватил ученицу за волосы в коридоре из-за отсутствия сменной обуви. Произошедшее попало на видео. Мать девятиклассницы рассказала, что мужчина не первый раз вступает в конфликт с её дочерью.