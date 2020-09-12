В Хабаровске начали строить дамбу из-за подъёма уровня воды в Амуре

https://static.news.ru/photo/d0ca8360-f4e0-11ea-b903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска/mekhabarovskadm.ru

В Хабаровске началось строительство насыпной дамбы в связи с повышением уровня реки Амур до опасной отметки. Она перекроет путь водному потоку из амурского залива в частный сектор микрорайона «Красная речка».

Для возведения преграды используется сланец, который доставляется самосвалами из карьера в Ильинке. После окончания отсыпки будет установлен насос для перекачки воды в 720 кубометров воды в час.

В настоящее время уровень Амура у Хабаровска составляет 522 сантиметра. За последние сутки он повысился на восемь сантиметров. В случае подъёма уровня воды до отметки 560 сантиметров будет сооружена ещё одна дамба с насосом более высокой производительности, сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно прогнозам, к 15–16 сентября уровень Амура может достичь 600 сантиметров. Предполагается, что пик паводка (630 сантиметров) придётся на 21 сентября. Однако не исключено, что он наступит раньше, поскольку в Хабаровске в ближайшее время ожидаются обильные осадки, отметил начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов.

Он также добавил, что на борьбу с паводком из местного бюджета выделено 12 млн рублей. Если расходы превысят эту сумму, мэрия обратится за помощью к правительству края.

Ранее NEWS.ru писал, что уровень Амура в Еврейской автономной области достиг отметки «опасное явление». За сутки вода в реке поднялась на 30 см, преодолев критическую отметку в 850 см. Возникла реальная угроза подтопления села Нижнеленинское Ленинского района. Туда экстренно выехал врио главы региона Ростислав Гольдштейн.