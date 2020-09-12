В Хабаровске начали строить дамбу из-за подъёма уровня воды в Амуре

В Хабаровске началось строительство насыпной дамбы в связи с повышением уровня реки Амур до опасной отметки. Она перекроет путь водному потоку из амурского залива в частный сектор микрорайона «Красная речка».
Для возведения преграды используется сланец, который доставляется самосвалами из карьера в Ильинке. После окончания отсыпки будет установлен насос для перекачки воды в 720 кубометров воды в час.
В настоящее время уровень Амура у Хабаровска составляет 522 сантиметра. За последние сутки он повысился на восемь сантиметров. В случае подъёма уровня воды до отметки 560 сантиметров будет сооружена ещё одна дамба с насосом более высокой производительности,
Согласно прогнозам, к 15–16 сентября уровень Амура может достичь 600 сантиметров. Предполагается, что пик паводка (630 сантиметров) придётся на 21 сентября. Однако не исключено, что он наступит раньше, поскольку в Хабаровске в ближайшее время ожидаются обильные осадки, отметил начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов.
Он также добавил, что на борьбу с паводком из местного бюджета выделено 12 млн рублей. Если расходы превысят эту сумму, мэрия обратится за помощью к правительству края.
Ранее NEWS.ru писал, что уровень Амура в Еврейской автономной области достиг отметки «опасное явление». За сутки вода в реке поднялась на 30 см, преодолев критическую отметку в 850 см. Возникла реальная угроза подтопления села Нижнеленинское Ленинского района. Туда экстренно выехал врио главы региона Ростислав Гольдштейн.
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