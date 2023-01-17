В Хабаровске перекрыли межрегиональный канал поставок мефедрона

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Сотрудники ФСБ перекрыли в Хабаровске межрегиональный канал поставок мефедрона, сообщает краевое управление спецслужбы. Отмечается, что у 36-летнего мужчины силовики изъяли три килограмма наркотиков. Этот объем оценивается в 12 миллионов рублей. В ФСБ подчеркнули, что хабаровчанин пытался перевезти крупную партию наркотиков в краевой центр из другого региона на личном автомобиле.

Злоумышленник был задержан. В его транспортном средстве обнаружено наркотическое средство — мефедрон, массой три килограмма, стоимостью по ценам так называемого «черного рынка» около 12 миллионов рублей, — говорится в сообщении краевого управления ФСБ.

Правоохранительные органы завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигурантам по закону может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее сотрудники московского отделения ГИБДД задержали 24-летнюю москвичку, которая везла в такси около 1 кг синтетических наркотиков. В ходе проверки со стороны полицейских у девушки изъяли два свертка, с находящимся внутри них N-метилэфедроном.

По данным правоохранительных органов, полицейские остановили машину на Кетчерской улице, чтобы проверить документы у водителя такси. Во время беседы инспекторы ДПС заметили, что девушка сильно нервничает. После этого они решили провести подробный досмотр.