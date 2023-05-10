В Госдуме заподозрили сочинский курорт в запрете Дня Победы Хинштейн попросил прокуратуру разобраться с запретом празднования 9 Мая на Красной Поляне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале объявил о намерении провести расследование в отношении руководителей курорта «Красная Поляна», которые запретили отмечать День Победы в местных гостиницах. Он планирует обратиться с соответствующим запросом к Генеральной прокуратуре и губернатору Краснодарского края. Хинштейн утверждает, что руководство курорта запретило не только празднование 9 Мая, но и установку тематической символики.

Такое историческое беспамятство надо лечить. Хирургическим способом! — написал парламентарий, прикрепив скриншоты сообщений возмущенных постояльцев гостиниц, а также фотографии интерьеров.

По его словам, в гостиницах Rixos и Marriott указали на соответствующее письменное распоряжение. Гостям было сказано, что они должны придерживаться нейтральной политики, поскольку на курорте могут пребывать люди с разными взглядами.

«Такое чувство, что Красная Поляна — уже не наша земля... Поразительно, но и в мэрии Сочи не увидели в этом ничего предосудительного», — добавил депутат.

Тем не менее пресс-служба курорта сообщила РИА Новости, что руководство «Красной Поляны» не запрещало празднование Дня Победы. В дополнение к этому 9 мая были организованы праздничные мероприятия, к которым могли присоединиться туристы.