В еще одном российском регионе запретили использовать беспилотники В Дагестане вводится запрет на использование беспилотников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Дагестане вводится запрет на использование беспилотников, сообщается в тексте указа главы региона Сергея Меликова, опубликованном в Telegram-канале администрации республики. Ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности, который ввел президент России Владимир Путин в октябре 2022 года.

Запретить использование беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Дагестан, — говорится в тексте указа.

В указе уточняется, что запрет не касается использования БПЛА федеральными органами, государственными органами Республики Дагестан, а также организациями, которые выполняют оборонный заказ.

Запрет на использование беспилотников охватил больше половины российских регионов. Полеты дронов массово стали запрещать в мае, после того, как в ночь на 3 мая два БПЛА атаковали Кремль. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.

В этот же день власти Москвы ввели запрет на полеты беспилотников в черте города.