В Екатеринбурге до смерти забили участника СВО на скамейке у военчасти Е1.ru: в Екатеринбурге до смерти забили участника СВО на скамейке у военчасти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Е1.ru сообщает, что в Екатеринбурге до смерти забили военнослужащего, приехавшего на похороны брата из зоны проведения специальной военной операции. По информации издания, после траурных церемоний и встречи с родственниками военнослужащий уснул на скамейке неподалеку от воинской части, а ночью его избили. Минобороны России не комментировало информацию.

У него была разорвана селезенка, переломаны ребра, проткнуто легкое. Его забрала скорая помощь и отвезла в 23-ю горбольницу, — рассказала сестра погибшего.

Е1.ru сообщает, что инцидент произошел в ночь на 11 сентября, родственники узнали об этом на следующий день и приехали в больницу, вечером 12 сентября пострадавший скончался. По данным портала, подозреваемого в убийстве задержали.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на участников специальной военной операции — паршивые поступки, которые не одобряет никто в обществе. По его словам, «оклики» из Кремля не нужны, россияне и так абсолютно не терпят подобные выходки.

Песков отметил, что нападения на участников СВО и их родных совершают подонки, которые заслуживают «абсолютного порицания и там, где это необходимо, наказания».