В ДНР назвали скрытые цели атак ВСУ на Крым Полковник запаса Пинчук: ВСУ выискивают слабые места в обороне Крыма

Фото: Роман Денисов/Global Look Press

Евпатория, Крым

Первый министр государственной безопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук заявил, что ВСУ своими атаками беспилотников на Крым пытаются раскрыть положение систем противовоздушной обороны (ПВО) России и их возможности. Кроме того, в Киеве надеются посеять панику среди населения и сорвать туристический сезон, отметил он в интервью URA.RU.

У них сейчас нет цели нанести какой-то мощный ущерб. У них всего две задачи. Первая — это психологическое воздействие, чтобы сорвать туристический сезон и посеять панику. Вторая — прикладная. Это выявление систем ПВО. Наступления нет, поэтому они, по сути, долбят на разных направлениях, смотрят реакцию, где, какие расположены, — подчеркнул Герой ДНР.

По его мнению, наивно рассчитывать, что у ВСУ закончатся ударные дроны, которые они направляют на полуостров. Именно массированные атаки беспилотников расскажут о начале наступления ВСУ на Крым, считает доктор политических наук. Пинчук отметил, что следует делать правильные выводы из атак БПЛА.

То, что мы перехватываем [дроны], не значит, что все хорошо, это значит, что нужно понимать, с какой целью это делается, — пояснил полковник запаса.

Он считает, что массированные удары ВСУ по Крыму начнутся, когда пойдет активное движение по всей линии фронта. Российскому командованию придется реагировать на эти вызовы, считает Пинчук.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов 22 апреля сообщил, что в небе над полуостровом сработали системы противовоздушной обороны. Он уточнил, что пострадавших нет, и призвал сохранять спокойствие.