В Чите вооружённый мужчина взял ребёнка в заложники

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чите в одной из квартир мужчина взял в заложники трёхлетнего ребёнка. По данным МВД, он вооружён — у мужчины обрез из ружья или винтовки, передаёт ТАСС.

Мы выехали для оказания помощи по проникновению в квартиру. Со слов начальника УМВД, там находится мужчина с обрезом и ребёнок трёх лет, — сказал начальник поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» Сергей Скрынник.

В настоящее время полицейские оцепили дом на Украинском бульваре. По предварительным данным, 35-летний Алексей Докин выгнал супругу в подъезд, а после угрожал ножом вышедшему на лестничную клетку соседу. Затем мужчина забаррикадировался в квартире и заявил, что застрелит сына.

Представители правоохранительных органов ведут переговоры с Докиным, однако он отказывается с кем-либо общаться кроме своей жены. Он требует, чтобы супругу пустили к нему в квартиру. По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии из-за воздействия наркотиков.

Ранее в Техасе злоумышленник взял в заложники младенца. Известно, что 27-летний мужчина вступил в потасовку с 24-летней женщиной, а когда та попыталась убежать, выстрелил в неё. Ребёнок не пострадал.