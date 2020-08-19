В Челябинской области разрешили массовые мероприятия

https://static.news.ru/photo/b3681fea-e224-11ea-8eea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинотеатры, школы и детские комнаты отдыха возобновят работу в Челябинской области. Распоряжение об этом подписал глава региона Алексей Текслер.

Разрешены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учётом ограничений по посещаемости, — цитирует URA.RU распоряжение.

Отмечается, что массовые мероприятия разрешены с 19 августа, а кинозалы и кинотеатры начнут работу с 1 сентября. У них будет время подготовиться к открытию.

Кроме того, в регионе разрешается работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных аналогичных развлекательных и досуговых заведений. Снимается ограничение на количество гостей при регистрации брака. Отныне органы ЗАГС самостоятельно определяют количество присутствующих на церемонии.

Ранее NEWS.ru писал, коэффициент распространения коронавируса на территории РФ третий день подряд находится на отметке 0,97. Согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в семи из 10 регионов с наибольшим числом заражённых этот показатель держится ниже единицы. К таким регионам относятся Ханты-Мансийский автономный округ (0,82), Свердловская область (0,9), Красноярский край, Иркутская и Челябинская области (0,95), Подмосковье (0,98), Ростовская область (0,99).

Регионы, где показатель равен единице или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения.