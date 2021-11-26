В Чечне в школьную программу включили учебник про Ахмата Кадырова

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Учебник о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове включили в школьную программу для старшеклассников. Пособие предназначается для учеников 9–11-х классов. Его предполагается использовать в качестве дополнительного материала по изучению истории. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

Учебник называется «Путь, озарённый светом». В книге рассказывается о жизни и деятельности Ахмата Кадырова, его работе, политических взглядах и достижениях.

В пособии представлены политическое и духовное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова — это интервью, статьи и речи, имеющие научную практическую ценность, — говорится в сюжете ЧГТРК.

Автором учебника выступил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. По его словам, идея написания книги возникла в 2019 году после совещания с действующим главой республики, сыном Ахмата Кадырова.

Как отмечает учитель истории школы № 28 Чечни Яраги Изнауров, учебник используется с начала сентября. Педагог говорит, что этой книге «по мере сил» стараются отводить «максимально возможный объём времени».

Ранее стало известно, что в Чечне запретили продажу книги писательницы Медины Мирай «Синтонимы». Причиной стала «пропаганда аморального образа жизни», идущего вразрез с менталитетом чеченского народа.