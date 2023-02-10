В Часове Яре обнаружили расположение иностранных наемников Марочко: в Часове Яре зафиксировали расположение иностранных наемников

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В городе Часов Яр близ Артемовска зафиксировано расположение военнослужащих, разговаривающих преимущественно на английском языке, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной Милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, эти люди могут быть наемниками, воюющими на стороне Киева.

В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие разговаривающие в основном на английском языке, — сообщил Марочко.

Он добавил, что эти военнослужащие одеты в фирменную одежду и обладают стрелковым оружием образца НАТО.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов заявил, что большое количество иностранных наемников сражаются с российскими военными под Артемовском. По его словам, украинские военные пытаются прорваться на территорию города, чтобы забрать раненых солдат НАТО.