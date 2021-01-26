В Бурятии дорожную яму прикрыли чемоданом

В столице Республики Бурятия Улан-Удэ яму на дороге накрыли чемоданом. Горожане предположили, что это один из новых методов ремонта покрытия.
Фото ямы с чемоданом появилось в сообществе «Аноним 03» в социальной сети «ВКонтакте». На нём виден участок дороги с двумя ямами. В одной из них лежит чемодан, а в другой — покрышка и предмет, похожий на доску. Кроме того, в яме под чемоданом видна крышка канализационного люка.
По данным местных СМИ, ямы находятся на улице Бойко, неподалёку от здания мировых судей Железнодорожного района. По одной из версий, при помощи чемодана и покрышки были обозначены места расположения колодцев водоканала. Однако неизвестно, кому принадлежит инициатива — горожанам или коммунальным службам.
Ранее NEWS.ru писал, что в Росстате назвали регионы с самыми плохими дорогами. В первую тройку вошли Республика Марий Эл, Магаданская и Саратовская области. Четвёртое и пятое места заняли Калмыкия и Архангельская область. Самыми качественными оказались дороги в Москве, ХМАО, на Ставрополье, в Ингушетии и Краснодарском крае.