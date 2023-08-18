Над Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, был сбит украинский беспилотник самолетного типа.
Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал он.
Telegram-канал SHOT 18 августа сообщил, что украинский беспилотник атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области. По данным канала, жертв и разрушений нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.
Как стало известно каналу, атака произошла днем 18 августа в поселке Теткино Глушковского района. Прилетевший со стороны Украины БПЛА сбросил на его территорию неустановленный боеприпас, говорится в сообщении.
Ранее курский губернатор Роман Старовойт рассказал в Telegram о перехвате российскими военными украинского дрона-камикадзе над территорией региона. По его словам, взрывное устройство, которое нес БПЛА, не успело сдетонировать. В Минобороны России эту информацию не комментировали.
17 августа Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в Белгородской области. Инцидент произошел в небе над населенным пунктом Никольское.