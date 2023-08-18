Украинский БПЛА атаковал предприятие в Курской области SHOT: украинский БПЛА сбросил боеприпас на комбинат в Курской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинский беспилотник атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области. По данным канала, жертв и разрушений нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как стало известно каналу, атака произошла днем 18 августа в поселке Теткино Глушковского района. Прилетевший со стороны Украины БПЛА сбросил на его территорию неустановленный боеприпас, говорится в сообщении.

Ранее курский губернатор Роман Старовойт рассказал в Telegram о перехвате российскими военными украинского дрона-камикадзе над территорией региона. По его словам, взрывное устройство, которое нес БПЛА, не успело сдетонировать. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Telegram-канал Mash сообщал, что в Брянской области БПЛА ВСУ атаковал вышку сотовой связи в населенном пункте Новые Юрковичи. По информации канала, аппарат сбросил два боеприпаса, пострадавших в результате инцидента нет. В Министерстве обороны России информацию не комментировали.

Кроме того, ВСУ пытались нанести удар по территории Калужской области. В небе над регионом средствами ПВО были уничтожены три беспилотника. В Министерстве обороны РФ уточнили, что украинская сторона планировала атаковать объекты инфраструктуры.