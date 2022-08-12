В Алтайском крае назвали причину массовой гибели рыбы Минприроды Алтайского края: причиной гибели рыбы в озере Клубничное является обмеление водоема

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Причиной массовой гибели рыбы в озере Клубничное Алтайского края стало его обмеление, сообщил начальник отдела водных биологических ресурсов Минприроды и экологии Алтайского края Сергей Дегтярь. По его словам, которые приводит ТАСС, рыбохозяйственная деятельность там не велась. Он также уточнил, что водоем отсутствует в реестре водных объектов.

Причина такой гибели — обмеление водоема. Что стало причиной обмеления — надо разбираться, версий много: от техногенных факторов до неблагоприятно сложившихся климатических условий. На данный момент все водоемы имеют неблагоприятный гидрологический уровень, Обь обмелела, — сказал Дегтярь.

Он отметил, что предстоит убрать из озера погибшую рыбу, установить статус водоема и определить пути его дальнейшего использования. Основная задача, по словам Дегтяря, устранить причину гибели фауны, чтобы подобное не повторилось.

По факту гибели рыб следователи регионального Следственного управления СК России начали проверку. Специалисты отобрали пробы на водоеме для анализа. Когда они определят сумму ущерба, станет ясно, каким будет расследование — уголовным или административным.

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