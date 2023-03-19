В аэропорту Сочи рассказали о ситуации с задержанными рейсами Аэропорт Сочи принял 22 рейса после улучшения метеоусловий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

До 18:00 метеоусловия в районе аэропорта Сочи должны улучшиться, с запасных аэродромов уже вернулось семь бортов, еще один в пути, шесть ожидают отправки в других аэропортах, сообщили NEWS.ru в пресс-службе воздушной гавани. Всего с начала дня в сочинском аэропорту совершили посадку 22 самолета. Все службы переведены в усиленный режим, справочную информацию можно получить на информационных стойках.

Сегодня совершили посадки 22 борта авиакомпаний, в том числе с запасных аэродромов вернулось семь (плюс один в пути), и шесть бортов остаются в других аэропортах. По вопросам размещения в гостиницах и предоставления питания пассажиры задержанных рейсов могут обращаться к представителям авиакомпаний, — сообщили представители аэропорта Сочи.

В каждом секторе терминала установлены питьевые фонтанчики и кулеры с чистой водой, питание можно приобрести в кафе и вендинговых аппаратах.

Пассажиры могут разместиться в Аэроотеле, который расположен в секторе В. При наличии свободных мест пассажирам с детьми предлагаем воспользоваться комнатой матери и ребенка, — добавили в пресс-службе.

Ранее оператор кубанских аэропортов сообщил, что из-за непогоды в ночь на 19 марта в Сочи были выполнены только два рейса из 57, еще 39 рейсов были отменны. Туман и низкая облачность, которые наблюдаются в городе второй день, мешают экипажам совершать посадку в аэропорту.