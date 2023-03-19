Сочинский аэропорт начал принимать задержанные из-за тумана рейсы

Фото: Аэропорт Сочи (Адлер)

Аэропорт Сочи начал принимать рейсы, которые были задержаны из-за тумана и плохой видимости, сообщил оператор кубанских аэропортов ГК «Аэродинамика» РИА Новости. Улучшение видимости прогнозируется до 18:00, но вечером туман вновь может усилиться, отметили в пресс-службе. В ночь на 19 марта были выполнены только два из 57 рейсов в Сочи, 39 рейсов отменено.

С 11:00 в районе аэропорта улучшение видимости. Аэропорт принял четыре рейса. С запасных аэродромов начался вылет задержанных рейсов. В течении ближайшего времени они прибудут в Сочи. На эти рейсы уже началась регистрация, — сообщили представители оператора.

В Сочи уже второй день наблюдаются туман и низкая облачность, что мешало экипажам совершать посадку в аэропорту.

Ранее один из пассажиров рейса из Москвы рассказал, что лайнер не могли посадить в Сочи около 40 минут. По его словам, из-за тумана не было видно полосы и самолет дважды выходил на новый круг. Пассажирам сообщали, что если не получится сесть, то они полетят на запасной аэродром в Ставрополь, но борт благополучно приземлился.

18 марта два самолета, выполнявшие рейсы в Сочи, совершили вынужденную посадку в Махачкале. Пассажирам пришлось ночевать в здании аэропорта.