Еще один следовавший в Сочи самолет вынужденно сел в Махачкале 78.ru: летевший из Петербурга в Сочи самолет посадили в Махачкале

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В Махачкале совершил незапланированную посадку еще один пассажирский самолет, направлявшийся в Сочи, передает Telegram-канал 78.ru. Пассажирам рейса из Санкт-Петербурга сообщили, что вылет планируется 19 марта в 10:00.

По данным 78.ru, пассажирам рейса Петербург — Сочи, которые вынужденно сели в Махачкале, не предоставили размещение в гостинице. Утверждается, что туристам с детьми предстоит провести ночь в аэропорту. Сведения уточняются.

Утром 18 марта на запасном аэродроме в Махачкале также приземлился самолет компании «Ижавиа», выполнявший рейс из Ижевска в Сочи. Перевозчик объяснил вынужденную заминку сложными погодными условиями в сочинском аэропорту. Пассажиров разместили в залах махачкалинской воздушной гавани, им предоставили прохладительные напитки и горячее питание.

Ранее в аэропорту Новосибирска аварийно сел самолет авиакомпании «Якутия», на борту которого находились 145 человек. Лайнер, выполнявший рейс из Якутска, запросил аварийную посадку в Новосибирске из-за рассогласования закрылок. Никто не пострадал. Также в марте в новосибирском аэропорту самолет авиакомпании S7 экстренно прервал взлет из-за технической неисправности. По данным прокуратуры, в этот момент на борту воздушного судна находилось 79 пассажиров.