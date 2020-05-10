Уровень воды в Верхней Волге превысил критические отметки

Уровень паводковых вод в Ярославле и Рыбинске превысил критические отметки. Причиной этого стали продолжительные обильные дожди, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В бассейне Верхней Волги началось развитие дождевого паводка, что привело к увеличению притока воды к Верхневолжскому и Горьковскому водохранилищам, —
цитируетТАСС сообщение МЧС.
Там уточнили, что уровень воды на водохранилище в Ярославле превысил «красную линию» на 16 сантиметров, а в Рыбинске — на 31 сантиметр.
Затопленными оказались нижний ярус Волжской набережной и эстакада пригородного речного причала в Рыбинске.
В пресс-службе правительства Ярославской области сообщили, что на Рыбинском водохранилище начали сбрасывать воду. В ближайшее время Иваньковское водохранилище также приступит к уменьшению притока.
Ранее NEWS.ru писал, что из-за засушливой погоды сильно сократились притоки воды в водохранилища Крыма.
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