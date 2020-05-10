Уровень воды в Верхней Волге превысил критические отметки

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Терапевтическое отделение больницы в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) будет расформировано после того, как там была отмечена вспышка коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на данные от регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По словам члена оперштаба, директора окружного депздрава Алексея Добровольского, 86 человек, трудившихся в терапевтическом...