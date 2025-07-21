Украина терроризирует аэропорты Москвы: новости 21 июля, задержки

Украина продолжает терроризировать РФ беспилотниками, из-за чего россияне сталкиваются с массовыми отменами или задержками рейсов и поездов. Какова ситуация в аэропортах и на ж/д 21 июля?

Какова ситуация в аэропортах сегодня, 21 июля

Дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе пять над территорией Московского региона, сообщили в Минобороны.

«Пять — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву», — говорится в публикации.

Кроме того, удалось уничтожить шесть дронов над территорией Брянской области; четыре БПЛА — над Орловской областью; по два — над Калужской и Смоленской областями.

Ранее в понедельник, 21 июля, российская ПВО уничтожила 14 дронов противника над Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областями. Прошедшей ночью военные сбили над российскими регионами 74 беспилотника.

Пресс-служба Росавиации сообщила, что на запасные аэродромы с утра 20 июля и до утра 21 июля были отправлены 59 самолетов, которые изначально летели в Москву.

«На запасные аэродромы „ушли“ 59 самолетов, в том числе: Шереметьево — 36; Внуково — 19; Домодедово — три; Жуковский — один», — сказано в публикации.

NEWS.ru также писал, что по меньшей мере 127 авиарейсов задержали и еще 95 отменили в аэропортах Москвы в понедельник. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание». Такая ситуация в авиагаванях, помимо беспилотников, сложилась на фоне мощного ливня, обрушившегося на Московский регион.

Больше всего авиационный коллапс отразился на Шереметьево — там 80 рейсов задержаны, еще 84 отменены. На втором месте оказался аэропорт Внуково, где задержали 33 рейса и 9 отменили. Тем временем в Домодедово задержали 14 рейсов, два — отменили.

Среди международных отправлений чаще всего отменяли рейсы в Анталью, Стамбул и Шарм-эш-Шейх. Среди внутренних отправлений задержки и отмены больше всего коснулись Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи и Минеральных Вод.

По данным Росавиации, более 110 рейсов было отменено в аэропортах Московского региона — в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском, а также в петербургском Пулково. 203 рейса были задержаны более чем на два часа из-за ограничений — такая цифра была зафиксирована в восемь утра 21 июля.

Помимо этого, с отменами рейсов столкнулась Самара. Пять рейсов авиакомпании «Аэрофлот» должны были вылететь из Самары в Москву в 10:00 (09:00 мск), 13:55 (12:55 мск), 15:20 (14:20 мск), 20:40 (19:40 мск) и 23:05 (22:05 мск). Также отменены рейс «Победы» в Сочи, который планировался на 11:20 (10:20 мск), и рейс в Москву в 18:25 (17:25 мск).

Отменен прилет пяти рейсов «Аэрофлота» из Москвы, одного рейса «Победы» из Москвы и еще одного из Сочи.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 10 рейсов сообщением Москва — Пермь и Пермь — Москва.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Утром отменяли некоторые рейсы из Челябинска в Москву. Согласно данным онлайн-табло, были отменены рейсы SU 1093, SU 1535, SU 1095, SU 1421, SU 1423 «Аэрофлота», также рейс DP 414 «Победы».

Минтранс РФ и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами работают над стабилизацией расписания полетов. Сейчас все российские аэропорты, кроме авиагавани Калуги, принимают и отправляют рейсы. Авиакомпания «Аэрофлот» заявила о планах войти в расписание к вечеру 22 июля. Другие авиаперевозчики сообщили о незначительных задержках рейсов (до трех часов) и рассчитывают вернуться к штатному расписанию до конца суток.

Какова ситуация с поездами сегодня, 21 июля

Утром 21 июля пресс-служба РЖД сообщила, что из-за падения обломков БПЛА на железнодорожной станции в Ростовской области задерживаются более 50 поездов формирования ФПК и «Гранд Сервис Экспресс». Отклонения от расписания составляют от 13 минут до 4,5 часа.

20 июля после падения БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области было задержано не менее 132 поездов. Время задержки составляло до 15 часов.

Ближе к вечеру в РЖД заявили, что задержанные пассажирские поезда вводятся в график.

«Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области», — сказано в сообщении.

В итоге было сокращено время опоздания 24 поездов. Еще пять поездов ввели в график.

В РЖД добавили, что через барьерные места движение поездов организовано со сниженной скоростью.

Крымский ж/д перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что на 17:00 мск в пути следования задерживаются пять поездов в Крым и девять поездов из Крыма.

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