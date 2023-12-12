Уголовное дело возбудили после падения школьников в яму с кипятком СКР возбудил дело после падения детей в яму с кипятком в Ивановской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело после падения детей в яму с кипятком в Ивановской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Специалисты уже провели проверку на месте происшествия.

Расследовать дело будут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Отмечается, что будет дана оценка действиям сотрудников ресурсоснабжающей организации. Сотрудники СК на месте составили протокол осмотра провалившегося тротуара и произвели необходимые измерения.

Инцидент произошел утром 12 декабря в городе Юже. Тротуар под школьниками провалился в результате прорыва теплотрассы. Дети в этот момент шли на занятия в школу. Отмечалось, что всем пострадавшим от 9 до 16 лет, госпитализировали только четверых со значительными ожогами.

У одного из мальчиков ожоги 25% тела, у остальных троих — от 12 до 18%. Девочка с 3% ожогов отказалась ехать в больницу. Журналисты писали, что школьники пытались помогать друг другу и вытаскивали из ямы.

Известно, что за теплосети на провалившемся участке отвечает ООО «Тепло людям. Южа». Очевидцы засняли место ЧП, из ямы продолжает валить пар.