Угольное предприятие в Кузбассе остановилось из-за протестов

https://static.news.ru/photo/c8ab0f1a-b309-11ea-9747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Жители посёлка Тайжин в Кузбассе неделю назад перекрыли дорогу общего пользования, по которой ездят большегрузы с углём. Из-за этого свою деятельность приостановило угледобывающее предприятие АО «СУПК».

Администрация Новокузнецкого района Кузбасса рекомендовала руководству предприятия до 31 декабря 2019 года организовать вывоз угля в объезд поселка. Угольщики обещали построить специальную дорогу от шахты до загрузочной станции, но не выполнили своего обещания из-за падения доходов в связи с пандемией коронавируса. Вывоз сырья до сих пор осуществляется частично по дороге общего пользования, чем крайне недовольны местные жители.

Как написал в Instagram заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, «жителей поселка вопросы мирового кризиса волнуют мало, когда каждый день у них под окнами идёт крупнотоннажная техника».

Чтобы раз и навсегда решить вопрос с перевозкой угля по дорогам общего пользования, АО «СУПК» продолжит строительство дороги. Для этого, по информации предприятия, взят кредит, и в 2020 году планируется достроить технологическую дорогу, — написал заместитель губернатора.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Планируется, что программа позволит нарастить добычу с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году. Для этого будут полностью обновлены мощности производства, а также синхронизировано развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры для поставок угля на внешний рынок. Кроме того, в Кузбассе, Ростовской области, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири появятся новые производственные комплексы.