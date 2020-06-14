Утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года

https://static.news.ru/photo/83f46efc-ae36-11ea-a742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Ziese/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.

Сообщение об этом появилось на сайте кабинета министров. Планируется, что программа позволит нарастить добычу с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году. Для этого будут полностью обновлены мощности производства, а также синхронизировано развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры для поставок угля на внешний рынок. Кроме того, в Кузбассе, Ростовской области, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири появятся новые производственные комплексы, передаёт РИА Новости.

Программа включает в себя три этапа реализации. Первый будет осуществлён до 2025 года. В его рамках предусмотрены техническое перевооружение, интенсификация производства, наращивание объёмов обогащения угля, а также реализация инфраструктурных проектов.

Второй этап будет реализован до 2030 года. Он включает в себя завершение реструктуризации отрасли и создание новых центров добычи угля.

В рамках третьего этапа будет кардинально увеличена производительность труда, а также начнётся реализация пилотных проектов по внедрению технологий глубокой переработки угля и достижению мировых стандартов по охране окружающей среды.

В мае 2020 года NEWS.ru писал о том, что на Украине ввели специальные пошлины в размере 65% на импорт угля из России. Сообщается, что меры были приняты для «защиты внутреннего рынка».