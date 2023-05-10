СК завершил расследование зверского убийства пожилой учительницы В Марий Эл завершили расследование зверского убийства пожилой учительницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственный комитет завершил расследование зверского убийства пожилой женщины в селе Красный Яр Республики Марий Эл. Осенью 2022 года местный житель убил 71-летнюю учительницу физкультуры и отрезал ей голову. Подозреваемым оказался 36-летний мужчина, которого соседи боялись еще и до преступления. Одна из местных жительниц рассказала KP.RU, что он часто говорил о желании убивать людей и даже пытался задушить человека.

Мы его боялись, и сейчас боимся. Он был явно агрессивным, нередко говорил вслух о том, как будет убивать людей. Говорят, что он также пытался задушить человека. Но его почему-то так и не изолировали, — сообщила женщина.

Трагедия произошла в октябре 2022 года. Соседка начала переживать из-за того, что в доме учительницы вечером не горел свет, на телефонные звонки она не отвечала. Женщина решила проверить участок. Тело убитой с отрезанной головой она обнаружила в сарае. Прибывшие на место полицейские возбудили уголовное дело. Вскоре им удалось выйти на подозреваемого. В его доме обнаружили сапоги и брюки, на которых была кровь убитой, а также нож, которым он отрезал своей жертве голову.

Следствие восстановило картину преступления. Установлено, что рано утром учительница отправилась в сарай кормить птиц. Обвиняемый зашел следом за ней, после чего нанес несколько ударов по голове, предположительно, камнем. Расследование уголовного дела завершено, но мотивы преступления до сих пор не установлены. По данным психиатрической экспертизы, обвиняемый не осознавал характер своих действий.

Материалы дела вскоре будут направлены в суд для назначения обвиняемому принудительного лечения в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением, — уточнили в ведомстве.

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