Учительница физкультуры заставляла детей бегать в химзащите и противогазах В Приморье завели дело на учительницу, заставлявшую детей бегать в противогазах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Лучегорск Приморского края учительница физкультуры в школе № 4 заставляла шестиклассников выполнять упражнения в костюмах химзащиты и противогазах, сообщили в Telegram-канале краевой прокуратуры. Надзорное ведомство провело проверку, в отношении преподавательницы возбуждено административное дело.

Прокурор <...> вынес в отношении преподавателя, которая в том числе на момент совершения правонарушения исполняла обязанности директора образовательной организации, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), — сообщила прокуратура Приморья.

Надзорное ведомство установило, что учитель физкультуры применила «недопустимые и опасные методы воспитания» во время урока в октябре 2023 года. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также обратил внимание на ситуацию и поручил доложить ему о результатах проверки.

Опубликованы кадры из школы. На них видно ученика в костюме химической защиты и противогазе, который стоит перед учительницей за столом, пока другие дети занимаются в обычной одежде.

Ранее в Тюменской области в поселке Ярково учительница физкультуры во время урока пнула одного из учеников младших классов. Это попало на видео, которое разошлось по социальным сетям. В учебном заведении начали расследование, а директор пообещала, что учителя ждет строгое наказание.