Ученик католической гимназии по ошибке поджег опору ЛЭП в Томске SHOT: в Томске задержали школьника, который по ошибке поджег опору ЛЭП

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В Томске ученик десятого класса собирался кинуть «коктейль Молотова» в релейный шкаф на железной дороге, однако промахнулся и попал в опору ЛЭП, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По информации канала, подросток оказался учащимся местной католической школы. Полиция задержала школьника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным SHOT, инцидент произошел на перегоне между ж/д станциями Томск-1 и Томск-2 в Советском районе города. 16-летний подросток рассчитывал поджечь один из релейных шкафов, однако попал в опору ЛЭП, которая находилась в полуметре от него. Полиция обнаружила на месте диверсии рюкзак, зажигалку, бутылку и емкость с бензином, а также нож. Позднее правоохранительные органы вычислили школьника и задержали его. Предположительно, ученик католической школы мог получить задание о поджоге от куратора с Украины.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двух подозреваемых в поджоге на железной дороге. Задержанными оказались двое молодых людей 20 и 23 лет, которые могли поджечь релейный шкаф недалеко от станции Лахта в Приморском районе города. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.