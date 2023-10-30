Участникам протестов в Дагестане предложили «отмыться от позора» на СВО Меликов призвал задержанных участников акции в Махачкале отправиться в зону СВО

Фото: МО РФ

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал задержанных участников акции протеста в аэропорте Махачкалы отправиться в зону СВО, чтобы «отмыться от позора». По его словам, которые приводит ТАСС, такие меры принудительно к задержанным применяться не будут. Меликов подчеркнул, что люди, выполняющие боевые задачи в интересах РФ, должны делать это осознанно.

У нас пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону проведения СВО. <...> Люди, которые выполняют задачи боевые в интересах нашей страны, должны делать это осознанно. Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер нет, — сказал он.

Накануне вечером сотни жителей Махачкалы собрались в аэропорту Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции посчитали, что на борту самолета авиакомпании Red Wings находились беженцы из Израиля, которые намеревались поселиться в Дагестане. Махачкалинцы хотели не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа из-за операции Армии обороны Израиля против палестинского движения ХАМАС.

В результате беспорядков пострадали более 10 человек, в том числе двое полицейских. По данным Минздрава республики, состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Полиция задержала и доставила в отделы полиции 59 участников акции.