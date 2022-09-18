Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с высоты в омском цирке Дрессировщик Запашный: у гимнастки из Омска компрессионный перелом позвоночника после падения с высоты

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У гимнастки из Омска, которая во время исполнения номера без страховки упала с большой высоты, диагностировали перелом кисти и, возможно, компрессионный перелом позвоночника, написал дрессировщик Эдгард Запашный в своем Telegram-канале. По его словам, девушке сделали МРТ. Он добавил, что артистка находится в сознании и самостоятельно передвигается.

У гимнастки перелом кисти и, возможно, компрессионный перелом позвоночника! Директор цирка находится также в больнице с пострадавшей. Артистка находится в сознании и самостоятельно передвигается, — написал Запашный.

Он пожелал гимнастке скорейшего выздоровления.

На арене цирка в Омске воздушная гимнастка упала с большой высоты без страховки. Видео с моментом происшествия опубликовал портал «Город 55». На кадрах видно, как девушка вместе со своим партнером поднимается на подвесной конструкции вверх, затем соскальзывает и падает.

В пресс-службе екатеринбургского Цирка Филатовых, в чьей труппе состоит девушка, рассказали, что помогут пострадавшей в лечении травмы. Сама гимнастка претензий к работодателю не имеет и планирует вернуться к своей деятельности в течение месяца.