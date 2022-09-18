Падение гимнастки с высоты в омском цирке сняли на видео

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На арене цирка в Омске воздушная гимнастка упала с большой высоты без страховки. Видео с моментом происшествия опубликовал портал «Город 55». На кадрах видно, как девушка вместе со своим партнером поднимается на подвесной конструкции вверх, затем соскальзывает и падает.

Как рассказали в местном Минздраве, пострадавшая находится в сознании и в настоящий момент проходит обследование. Точный диагноз врачи назвать не смогли.

В пресс-службе екатеринбургского Цирка Филатовых, в чьей труппе состоит девушка, рассказали, что помогут пострадавшей в лечении травмы. Сама гимнастка претензий к работодателю не имеет и планирует вернуться к своей деятельности в течение месяца.

Ранее сообщалось, что воздушная гимнастка упала с высоты трех метров в Рязанском цирке. Она была доставлена в больницу. По данным источников, у девушки выявлена закрытая черепно-мозговая травма и, предположительно, перелом позвоночника. Гимнастка упала, выполняя последние элементы в ходе выступления.