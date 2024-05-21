Труп мужчины с крюком на шее выловили в Петербурге Полиция обнаружила тело с буксировочным крюком на шее у моста в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полицейские выловили у моста Александра Невского тело мужчины с фрагментом стропы с буксировочным крюком на шее, рассказал MK.RU источник в правоохранительных органах. По имеющимся данным, тело отправили в морг для установления причины смерти.

Специалисты не смогли определить возраст мужчины из-за того, что его останки пробыли в воде слишком много времени. Перед смертью погибший был одет в черные куртку, штаны и кроссовки.

Ранее в Петербурге полицейский по наводке случайного очевидца нашел тело младенца с пуповиной, на котором лежало окровавленное полотенце. Рядом с трупом новорожденного лежал черный пакет. После произошедшего правоохранители начали проверку, так как тело пролежало в парке в течение длительного времени.

До этого в городе Кинешме Ивановской области в заброшенной котельной обнаружили останки местного жителя. По предварительной версии, 45-летнего мужчину могли загрызть собаки. Личность погибшего уже установлена. Следственные органы приступили к изучению всех обстоятельств трагедии.

В Норильске местный житель испытал сильный стресс, после того как увидел на свалке мусора обгоревшие женские ноги. Позднее он понял, что конечности принадлежат резиновой кукле.