В одном из парков Петербурга нашли тело новорожденного «Фонтанка»: в петербургском парке «Сосновка» нашли тело новорожденного

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Случайный прохожий нашел тело новорожденного в парке «Сосновка» в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщила «Фонтанка». Мужчина накануне днем сообщил в полицию о страшной находке.

Сотрудник полиции на месте нашел труп новорожденного мальчика с пуповиной. Состояние тела указывало на то, что оно находилось там уже давно. Труп оставили на испачканном кровью одеяле. Рядом находился черный пакет. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее пресс-служба крымской прокуратуры сообщила, что 27-летняя мать двоих детей выбросила третьего новорожденного ребенка в выгребную яму в Ленинском районе Крыма. По данным ведомства, женщина 17 мая родила ребенка, после чего выбросила его в выгребную яму. Младенец погиб. Следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), прокуратура взяла ход его расследования на контроль.

До этого сообщалось, что в городе Старый Оскол Белгородской области школьница пришла устраиваться на работу в местный супермаркет, но родила во время собеседования. Когда девочка проходила собеседование, у нее начались схватки, школьница попросилась в уборную, где и родила ребенка.