Жителя Норильска напугали обгоревшие женские ноги, торчащие из пакета В Норильске мужчина принял силиконовую куклу на свалке за труп

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Норильске местного жителя напугали обгоревшие женские ноги, которые он заметил на свалке мусора, передает Telegram-канал «Норильск NEWS». Конечности торчали из пакета. Подойдя поближе, мужчина разглядел, что в пакете на самом деле лежит резиновая кукла.

Обращаюсь к жителям Московской, 31, и любителям игрушек для взрослых! Просьба упаковывать куклы так, чтобы при выбрасывании не было видно этого силиконового изделия. Проходя мимо гостинки, я словил приступ сердечный при виде тела в мусорном мешке. Только рассмотрев ближе, увидел некий клапан на спине, — пожаловался мужчина.

Ранее полицейские на 30 часов перекрыли улицу в британском графстве Уорикшир из-за найденной старой секс-куклы. Человеческие руку и ногу, торчащие из кустов, заметил турист. Он же вызвал полицию, заявив, что обнаружил труп. Правоохранители обнесли участок лентой, перекрыли дорогу и вызвали криминалистов из соседнего города. Они прибыли на место только на следующий день. Когда эксперты наконец добрались до «трупа», то с облегчением констатировали, что ступня в кустах на самом деле принадлежит выброшенной кем-то секс-кукле в натуральную величину.