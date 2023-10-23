Улицу в Великобритании перекрыли на 30 часов из-за секс-куклы

Фото: Wang Heming/Xinhua/Global Look Press

Полицейские на 30 часов перекрыли улицу в британском графстве Уорикшир из-за найденной старой секс-куклы, пишет The Sun. Человеческие руку и ногу, торчащие из кустов, заметил турист. Он же вызвал полицию, заявив, что обнаружил труп. Правоохранители обнесли участок лентой, перекрыли дорогу и вызвали криминалистов из соседнего города. Они прибыли на место только на следующий день.

Когда эксперты наконец добрались до «трупа», то с облегчением констатировали, что ступня в кустах на самом деле принадлежит выброшенной кем-то секс-кукле в натуральную величину. Это изрядно повеселило полицейских, которые расследовали дело уже больше 30 часов.

С огромным облегчением ставим вас в известность — патологоанатом определил, что найденная в кустах ступня на самом деле принадлежит выброшенной кем-то кукле в натуральную величину, — заявили в полиции Уорикшира.

В августе на реке Лосевке в Ленинградской области прошел массовый заплыв на надувных резиновых куклах. На мероприятие съехались участники со всей страны. Им предстояло выполнить 10 заплывов. В мужском зачете победителем стал участник с ником Карел, который преодолел дистанцию за 5 минут 10 секунд. В женском зачете лидером стала пара Машина и Удовольствия с результатом 5 минут 36 секунд.