Мужчина пришел на заброшенную котельную и его загрызли собаки В Кинешме собаки загрызли 45-летнего мужчину

В городе Кинешме Ивановской области на заброшенной котельной найдено тело 45-летнего местного жителя, сообщает портал «Кинешемец.RU». Судя по рваным ранам, местного жителя загрызли собаки.

Инцидент произошел на территории бывшего завода по лесозаготовке. Труп нашли 19 мая. Личность погибшего уже установлена. Следственный органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что стая бродячих собак напала на туристку из России на индийском курорте Гоа. Случай произошел в деревне Бенаулим. Девушка по имени Кристина каталась на велосипеде по пляжу, когда на нее набросилась стая собак. Россиянку спас от агрессивных животных рыбак. Туристка не пострадала. После нападения она записала видеообращение к властям Гоа с просьбой создать приюты для животных.

До этого в Сургуте алабай напал на женщин и покусал одну из них, а также травмировал ее собаку. Как рассказала подруга пострадавшей, инцидент произошел на улице Югорской. В результате происшествия у разнимавшей собак россиянки остался укус на руке, а у ее питомца — раны.