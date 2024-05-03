Кадры сожжения Библии на мангале в Ставрополье попали в сеть

Следственный комитет показал кадры, на которых трое молодых людей сожгли Библию во дворе частного дома в городе Новоалександровске. Инцидент произошел вечером 2 мая, все участники предпасхальной акции задержаны, им грозит до пяти лет колонии.

Отмечается, что компания фиксировала свои действия на гаджет, после чего опубликовала в одном из мессенджеров. Против злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям 213 (хулиганство) и 148 (оскорбление чувств верующих) УК РФ.

Ранее в Крыму задержали 35-летнего жителя Раздольненского района, подозреваемого в публичном оскорблении чувств верующих. В отношении крымчанина возбудили уголовное дело, а задержание было проведено силами спецназа и попало на видео. Отмечается, что со своей страницы в соцсети он размещал оскорбительные для православных верующих изображения и комментарии, доступные широкому числу пользователей интернета.

В феврале Висаитовский районный суда Грозного приговорил сжегшего Коран Никиту Журавеля к 3,5 годам лишения свободы. Активист проходит обвиняемым по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Журавеля задержали в мае 2023 года за акцию с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. По данным следствия, молодой человек сознался, что действовал за деньги по указанию спецслужб Украины. Позднее его передали следователям в Чечню.