Трое россиян сожгли Библию на мангале за три дня до Пасхи Трем жителям Ставропольского края грозит срок за сожжение Библии на мангале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое молодых людей сожгли Библию на мангале всего за три дня до Пасхи в городе Новоалександровске в Ставропольском крае, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, мужчины снимали происходящее на видео, добавляя глумливые комментарии.

В настоящее время все трое задержаны. Хулиганам грозит до пяти лет тюремного заключения. Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Оскорбление чувств верующих».

Ранее житель города Кириши Ленинградской области прикурил сигарету от Вечного огня, попал на видео и стал фигурантом уголовного дела. 29-летний мужчина планировал стать актером. На опубликованных кадрах видно, что в киришском сквере Победы человек, полностью одетый в черное, подходит к Вечному огню, склоняется над ним и прикуривает, а после уходит. Как сообщает канал, несостоявшийся артист зарабатывает на сайте по продаже б/у вещей.

Кроме того, 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата и осквернение флага России. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима.