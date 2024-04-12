Несостоявшийся актер прикурил от Вечного огня, попал на видео и под статью Mash: против жителя Киришей возбудили дело за прикуривание от Вечного огня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Кириши Ленинградской области прикурил сигарету от Вечного огня, попал на видео и стал фигурантом уголовного дела, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, 29-летний мужчина планировал стать актером.

На опубликованных каналом кадрах видно, что в киришском сквере Победы человек, полностью одетый в черное, целенаправленно подходит к Вечному огню, склоняется над ним и прикуривает, а после уходит. Как сообщает канал, несостоявшийся артист зарабатывает на сайте по продаже б/у вещей.

Кроме того, пишет Mash, у мужчины уже есть одна судимость 14-летней давности за грабеж. После прикуривания сигареты от Вечного огня против него возбудили уголовное дело за осквернение мест захоронения.

Также следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения подростками Вечного огня в Южно-Сахалинске. По данным СМИ, речь идет о появившемся в Сети видео, на котором местная девятиклассница прикуривает от мемориала.

11 апреля одна девушка прикурила сигарету от Вечного огня на площади Славы, а другая сняла происходящее на видео. После того как запись правонарушения распространили местные Telegram-каналы, сахалинцы опознали в подростках учениц одной из школ города. В случае исполнения на момент преступления 16 лет школьницам грозит наказание в виде штрафа до 3 млн рублей, исправительные работы или тюремный срок.