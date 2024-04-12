Сахалинская школьница прикурила от Вечного огня и заинтересовала Следком СК: возбуждено дело по факту осквернения подростками Вечного огня на Сахалине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения подростками Вечного огня в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. По данным СМИ, речь идет о появившемся в Сети видео, на котором местная девятиклассница прикуривает от мемориала.

По распространенному в средствах массовой информации видеоролику об осквернении подростками Вечного огня на площади Славы в областном центре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц), — говорится в сообщении СК.

По данным издания KP.RU, инцидент произошел 11 апреля. Одна девушка прикуривала сигарету от Вечного огня на площади Славы, а другая снимала происходящее на видео. После того как запись правонарушения распространили местные Telegram-каналы, сахалинцы опознали в подростках учениц одной из школ города. В случае исполнения на момент преступления 16 лет школьницам грозит наказание в виде штрафа до 3 млн рублей, исправительные работы или тюремный срок.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Ему вменяют статью о реабилитации нацизма. По информации следствия, 49-летний житель столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из злого умысла осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества.