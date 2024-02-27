Суд вынес приговор Журавелю за сожжение Корана Суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года лишения свободы за сожжение Корана

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Никита Журавель

Висаитовский районный суда Грозного приговорил сжегшего Коран Никиту Журавеля к 3,5 года лишения свободы, сообщает РИА Новости. Активист проходит обвиняемым по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих.

Признать виновным <...>, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — огласил приговор судья.

Ранее стало известно, что прокурор попросил суд приговорить Журавеля к соответствующему сроку в колонии общего режима. Также сообщалось, что СК не стал возбуждать уголовное дело после того, как несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров избил находящегося в СИЗО Журавеля. По словам Владислава Григорова, занимающего должность врио начальника управления защиты прав человека в уголовном процессе, в произошедшем нет состава преступления.

Видеозапись из СИЗО Грозного, где подросток избивает Журавеля, опубликовал сам Рамзан Кадыров. Как он отметил, его сын Адам «счел бы за честь» понести наказание за свой поступок, однако он не понимает, за что это можно сделать.

Журавеля задержали в мае 2023 года за акцию с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. По данным следствия, молодой человек сознался, что действовал за деньги по указанию спецслужб Украины. Позднее его передали следователям в Чечню.